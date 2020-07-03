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Nazilli’de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 03.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu geniş çaplı operasyonda aranması bulunan çok sayıda şahıs ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de dün gece saatlerinde aranan şahıslar operasyonu düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalarda; 6136 SKM, Yağma, Kasten Yaralama, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet gibi suçlardan toplam 21 adet kaydı bulunan ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Basit Yaralama suçlarından 2 adet arama kaydı olan H.

Nazilli’de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu geniş çaplı operasyonda aranması bulunan çok sayıda şahıs ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de dün gece saatlerinde aranan şahıslar operasyonu düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalarda; 6136 SKM, Yağma, Kasten Yaralama, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet gibi suçlardan toplam 21 adet kaydı bulunan ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Basit Yaralama suçlarından 2 adet arama kaydı olan H. A. (34) ile Kasten Yaralama, Çocuğun Cinsel İstismarı, Motosiklet Hırsızlığı gibi 13 ayrı kaydı bulunan ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Hakaret suçlarından 3 ayrı aranması bulunduğu tespit edilen E. G.(29) yakalandı.
Öte yandan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin katılımıyla hırsızlık suçundan aranması bulunan E. B. (23), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan aranan F. Ö. (19), Hırsızlık suçundan aranması bulunan B. İ. (33), 2 yıl 6 Ay hapis cezası bulunan T. Ö. (33) ve 13 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y. E. (50) yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edileceği öğrenildi.

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İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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