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  4. Nazilli’de beyin ölümü gerçekleşen Erdem’in organları 3 kişiye umut oldu

Nazilli’de beyin ölümü gerçekleşen Erdem’in organları 3 kişiye umut oldu

06.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Nazilli Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen Osman Erdem’in (51) nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu.Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaşayan Osman Erdem, geçirdiği beyin kanaması sonrasında ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldı.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen Osman Erdem’in (51) nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaşayan Osman Erdem, geçirdiği beyin kanaması sonrasında ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldı. 10 gün süren tedavi sonrasında beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü tarafından ailesinden organ bağışı için izin istedi. Ailenin onay vermesi sonrası nakle uygun bulunan karaciğeri İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne; sol böbreği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sağ böbreği de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelerden gelen ekiplerce teslim alındı.

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