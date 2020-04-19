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Nazilli’de cadde, sokak ve meydanlar dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi korona virüsü salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Aydın’ın Nazilli ilçesinde Korona Virüs önlemleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar belediye ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi korona virüsü salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Korona Virüs önlemleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar belediye ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ile Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri ve Temizlik İşleri ekipleri, ilçenin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşların sık kullandığı duraklar, bankamatikler, çöp konteynerleri özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklar arazözler eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak tertemiz hale getiriliyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ordu Caddesi’nde gerçekleştirilen dezenfekte çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Cadde üzerinde bulunan tüm iş yerlerinin girişleri, kapı kolları ve çiçeklikler dezenfekte edildi. Ekiplerin yıkama çalışmalarını evlerinin balkon ve pencerelerinden takip eden vatandaşlar, korona virüs salgınından en kısa sürede kurtulmak istediklerini söyledi. Çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, belediye personeline alkışlarıyla destek verdi.

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