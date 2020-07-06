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Nazilli’de çatıdaki yılan korkuttu

AYDIN HABERLERİ  | 06.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil evin çatısındaki yılan korkuya sebep oldu.Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi’nde görülen yılan büyük panik yaşattı.

Nazilli’de çatıdaki yılan korkuttu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil evin çatısındaki yılan korkuya sebep oldu.
Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi’nde görülen yılan büyük panik yaşattı. Müstakil evin çatısında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ev sahibi Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı tarafından etkisiz hale getirildi. Dev yılanı görünce ne yapacağını şaşıran Muhtar Danacı, “Yılan büyük ihtimal evin çatısındaki kuş yavrularına zarar vermek için çıkmış. Yılan beni görünce bana doğru geldi ve ben de panik ve korkuyla etkisiz hale getirmek durumunda kaldım” dedi.

Nazilli’de çatıdaki yılan korkuttu

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