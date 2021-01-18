YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de cinsel saldırı ve hırsızlık suçlusu yakalandı

Nazilli’de cinsel saldırı ve hırsızlık suçlusu yakalandı

18.01.2021 21:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nazilli’de cinsel saldırı ve hırsızlık suçlusu yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarından 16 kaydı bulunan suçlu polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisi iki ay önce Altıntaş Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede meydana gelen bilgisayar hırsızlığı olayının şüphelisini tespit etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarından 16 kaydı bulunan suçlu polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisi iki ay önce Altıntaş Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede meydana gelen bilgisayar hırsızlığı olayının şüphelisini tespit etti. Cinsel Taciz ve Hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 16 adet adli kaydı bulunan ve beş ayrı cinsel saldırı suçundan aranan B.Ç., Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi Barlar Sokağında bulunan bir bardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliden bir adet tabanca ve bu tabancaya ait altı adet mermi ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli’de cinsel saldırı ve hırsızlık suçlusu yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Bayrakdar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Çıkan yangında Suriyeli aile evsiz kaldı

Çıkan yangında Suriyeli aile evsiz kaldı

Kent meydanında kanlı hesaplaşma

Kent meydanında kanlı hesaplaşma

Didim’de “Hoş geldin Bebek” projesi yüzleri güldürüyor

Didim’de “Hoş geldin Bebek” projesi yüzleri güldürüyor

Kuşadası'nda 1 kilo 195 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kuşadası'nda 1 kilo 195 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’da huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Aydın’da huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya izin vermedi

Aydın Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya izin vermedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.