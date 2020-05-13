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Nazilli’de çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 13.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, korona virüs ile mücadele kapsamında evde kal çağrısına uyan ve yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmayan çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, korona virüs ile mücadele kapsamında evde kal çağrısına uyan ve yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmayan çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu. Şehir Stadında kendilerine ayrılan 11.00-15.00 saatleri arasında anne ve babaları ile uçurtmalarını uçuran yüzlerce çocuğun mutluluğunu büyüklerde paylaştı.
Aydın’ın en büyük ilçesi olan Nazilli’de Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Grubu tarafından organize edilen ‘Çocuklarımız gökyüzü ile buluşuyor Uçurtma Şenliği’nde yüzlerce çocuk sosyal mesafe kurallarına uyarak uçurtmalarını uçurdu. Nazilli İlçe Stadından düzenlenen etkinliğe çocuklar anne ve babaları ile birlikte geldi. Stad girişi ateşleri tek tek ölçülen ve maske takma kurallarına uygun olarak içeri alınan çocuklara Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Grubu Başkanı Fulya Kaynak’ın da elleri ile hazırladığı yüzlerce uçurtma hediye edildi. Stadın yeşil çimlerinde hazırlıklarını yapan çocuklar ve aileleri uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte en az çocuklar kadar büyükler de mutlu oldu.

"Çocuklarımız gökyüzü ile Buluşuyor Uçurtma Şenliği" sloganı ile başlatılan uçurtma şenliğine katılan tüm çocuklara teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Çocuklarımız bugün burada hepimize bir kez daha örnek oldu. Bugün bu etkinliği düzenlememizdeki en büyük neden çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de onları market ve çarşı gibi riskli alanlardan uzak tutmaktı. Bugün doğru bir karar aldığımızı bir kez daha gördük. Nazilli Şehir Stadyumu gibi geniş bir alanda birbirlerine temas etmeden uçurtmalarını uçurdular. Stadyumun girişine dezenfektan yerleştirerek en küçük bir riske bile girmelerinin önüne geçmiş olduk. Tüm çocuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Grubu Başkanı Fulya Kaynak da, konuşmasında kent konseyi olarak sosyal projelerle başta çocuklar olmak üzere herkese destek olacaklarını söyledi.

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