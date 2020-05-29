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Nazilli’de Cuma namazı öncesi son hazırlıklar tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadete açılan kapalı pazar alanlarını Cuma namazı öncesi dezenfekte etti.Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan ve normalleşme süreci ile kademeli olarak yeniden açılan cami ve kapalı pazar alanları Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.Camilerde oluşacak yoğunluğu önlemek ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla kapalı pazaryerlerinin de Cuma namazı için ibadete hazır hale getirildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli’mizin tamamında 133 cami ve 5 kapalı pazaryerimizin tamamı ilaçlanarak, gerekli temizlik ve bakımları yapıldı.

Nazilli’de Cuma namazı öncesi son hazırlıklar tamamlandı

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadete açılan kapalı pazar alanlarını Cuma namazı öncesi dezenfekte etti.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan ve normalleşme süreci ile kademeli olarak yeniden açılan cami ve kapalı pazar alanları Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Camilerde oluşacak yoğunluğu önlemek ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla kapalı pazaryerlerinin de Cuma namazı için ibadete hazır hale getirildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli’mizin tamamında 133 cami ve 5 kapalı pazaryerimizin tamamı ilaçlanarak, gerekli temizlik ve bakımları yapıldı. Halkımızın gerekli kişisel tedbirlerini alması ve kurallara uyması durumunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Camilerimizde yoğunluk oluşmaması için halkımızın pazaryerlerini de tercih etmeleri, yanlarında maske, seccade ve tespih bulundurması büyük önem taşıyor” dedi.
Korona irüs önlemleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri ibadete açılan alanlarda, maske ve sosyal mesafe denetlemeleri yaparak güvenliği sağlayacak.

Nazilli’de Cuma namazı öncesi son hazırlıklar tamamlandı

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Yatsı
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Aile Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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