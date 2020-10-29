Nazilli’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Nazilli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu ilçe kaymakamlığı önünde tebrikat töreni ile tamamlandı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamalarında tebrikleri kabul eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Cumhuriyet, Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim şeklidir” dedi.

Nazilli’de dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan çelenk koyma töreninin ardından, bugünde Hükümet Konağı Kaymakamlık bahçesinde tebrigat töreni gerçekleştirildi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un ev sahipliğinde yapılan pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olması amacıyla Kaymakamlık otoparkı içerisinde düzenlenen tebrikat törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Baro temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri ve yönetim kurulun üyeleri, daire amirleri, resmi ve özel kuruluş yöneticileri katıldı.

Tebrikat töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy tarafından yapıldı. Programda Nazilli Anadolu Lisesi’nden 2 öğrencinin şiir okumasının ardından, düzenlenen etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan resim şiir yarışmasında ödül alan 3 öğrenciye ödülleri verildi.

Bu toprakları vatan yapan azizi şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Geçmişten aldığımız güçle birlikte yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin karakterine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara imza atmış olan Başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve O’nun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Güçlü olmak zorunda olduğumuzun altını çizen Kaymakam Arısoy, “Tarih açık bir şekilde göstermiştir Türk Milleti’nin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi cumhuriyettir. Sıkıntılı günlerden sonra kanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir devlet ve millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Devletimiz hızla büyümüş büyük projeleri hayata geçirmiştir, 14. Yüzyıl düşünürü İbn Haldun, ‘Coğrafya kaderdir’ der. Ecdadımızın bu toprakları bizlere vatan yaptığı tarihten bugüne kadar iç ve dış düşmanlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmemiş ve bitmeyecektir. Coğrafyamızda yaşanan olayları değerlendirdiğimizde güçlü olmak zorundayız. Evrensel insanlık değerlerinin savunulmasını öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya her zamankinden daha azimliyiz. Bu inançla büyük kahraman Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Arısoy konuşmasının sonunda Azerbeycan konusuna da değinerek, “Gözlerini Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtaracağına dair inancımızı tekrarlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmanın ardından cumhuriyet bayramı ile ilgili yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

