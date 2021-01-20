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Nazilli’de dezavantajlı gruplar için işbirliği protokolü imzalandı

20.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Nazilli’de dezavantajlı gruplar için işbirliği protokolü imzalandı

Nazilli İŞKUR Hizmet Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüğü arasında dezavantajlı gruplara yönelik 2021 yılında açılması planlanan Mesleki Eğitim kursları için işbirliği protokolü imzalandı.Nazilli İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik ile Nazilli Halk Eğitim Müdürü Feray Aydın, Ocak ayında açılacak kursların sözleşmeleri de imzalandı.

Nazilli İŞKUR Hizmet Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüğü arasında dezavantajlı gruplara yönelik 2021 yılında açılması planlanan Mesleki Eğitim kursları için işbirliği protokolü imzalandı.
Nazilli İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik ile Nazilli Halk Eğitim Müdürü Feray Aydın, Ocak ayında açılacak kursların sözleşmeleri de imzalandı. Buna göre; İşgücü piyasası doğrultusunda talep halinde istihdam garantili kursların açılması, Engelli ve Eski hükümlülerin kendi işini kurma projeleri için gerekli olan Sürü Yönetimi Elemanı Kursları’nın açılmasına öncelik verilecek.
Nazilli İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklmada, “Nazilli İŞKUR olarak bize bağlı ilçelerimiz dahil olmak üzere istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılması için özel sektörle işbirliği kapsamında kurslar açmaktayız. Son bir yıl içerisinde 270 işyerinde ilk defa İşbaşı Eğitim Programı açtık. İlk defa Nazilli’de Özel Sektör işyerleri ile yüzde 50 İstihdam 150 kişilik MEGİP Mesleki Eğitim Kursları açtık. 2021 yılındaki hedefimiz; Pandemiden olumsuz etkilenen işyerlerimizi devlet teşvikleri ile desteklemek, işbirliği kapsamında kurslarla personel ihtiyaçlarını karşılamak, daha fazla işsizi işe yerleştirmektir. Bu amaçla mesleki Eğitim kurslarımıza bu yıl daha fazla önem vermekteyiz. Aynı zamanda dezavantajlı grupta olan Engelliler, Kadın Girişimciler için de Halk eğitimi merkezlerimizle işbirliği kapsamında Mesleki Eğitim Kursları açacağız. Nazilli Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince başta Engelli ve Eski Hükümlüler için Sürü Yönetimi Elemanı Kursu, Kadın girişimcilerimiz için Yöresel Gıda Üretimi, Çini İşleme sanatı, Ahşap işleme sanatı, Tur rehberliği ve Engelliler için Web Tasarım kurslarını Ocak ve Şubat ayı içerisinde açacağız. Bu kurslarda devlet tarafından verilen tüm teşvikler hakkında Girişimcilik, pazarlama ve satış Eğitimleri de verilerek iş hayatına katılımları sağlanacaktır” dedi.
Nazilli Halk Eğitim Müdürü Feray Aydın ise, “Halk Eğitim Merkezi olarak birçok alanda Kurslarımız devam etmektedir. 7’den 77’ye kadar her yaş grubundan gelen talepler doğrultusunda planlamalarımızı yaptık. Nazilli İŞKUR ile 2021 yılında dezavantajlı gruplar öncelikli olarak gelen talepleri değerlendirdik. En çok Tur Rehberliği, Sürü Yönetim elemanı, Engelli Web Tasarım Kursu ve El sanatlarından Çini ve Seramik işlemeciliği alanında talepler oldu. Bu kurslar ile ilgili protokolümüzü imzaladık. Eğitici giderlerini Nazilli Halk Eğitim Merkezi, Kursiyerlerin cep harçlığı ve GSS primlerini ise Nazilli İŞKUR karşılayacaktır. Kurs bitiminde Katılım Sertifikası verilecektir. Ayrıca kursların bitiminde girişimcilik eğitimi ile pazarlama ve satış alanında da eğitimler verilecektir” diye konuştu.

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