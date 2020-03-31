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Nazilli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 31.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Korona Virüse karşı önlem alma çalışmaları artarak devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Korona Virüse karşı önlem alma çalışmaları artarak devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, ile bağlı tüm ilçelerde sürdürdüğü çalışmalarını Nazilli Toptancı Hal Tesislerinde de gerçekleştirdi.
Nazilli Belediyesi ekipleri ile birlikte ilçedeki cadde, bulvar ve durakların yanısıra birçok alanda da dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ile Nazilli Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu Nazilli Toptancı Hali dezenfekte edildi. Çalışmaları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yanısıra Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yerinde takip etti. Hal esnafı tarafından takdirle karşılanan çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden Başkan Özcan, “Öncelikle korona virüs ile mücadelemizde bizlere büyük destek olan başta Nazilli Kaymakamımız Sayın Sedat Sırrı Arısoy olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tüm dünyayı etkisine alan bu virüsten aldığımız tedbirlerle mutlaka kurtulacağız. Vatandaşlardan tek dileğimiz virüsle mücadelede uyulması gereken tüm kurallara ve talimatlara harfiyen uymalarıdır. Vatandaşlarımız çok çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalıdır. Belediye olarak zaten 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza evlerinde hizmet vermekteyiz. Nazilli’de müthiş bir koordinasyon var. Kimse kimsenin açığını aramadan çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki çok önemli 2 kritik haftayı hep birlikte titiz mücadele ile atlatacağız. Hiç kimse kötü bir ölümü hak etmiyor” dedi.
Belediye ekiplerinin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Toptancı Hal Esnafı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.

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