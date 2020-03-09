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Nazilli’de edebiyat rüzgarı devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 09.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi 11.

Nazilli Belediyesi 11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nin 2. gün etkinlikleri kapsamında Yazar Tahsin Şimşek ve Gazeteci Yazar Ümit Zileli okurlarıyla buluştu.
Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programlara CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eşi Aslı Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İlk olarak ‘Edebiyattaki ve Şiirdeki Afrodisyas’ konulu söyleşisi ile izleyenlerin karşısına çıkan Yazar Tahsin Şimşek, Afrodisyas ile ilgili kaleme aldığı kitaplarını tanıtarak, şiirlerini okudu.
Business Channel Türk’te yayınlanan Söz Sizde programının moderatörlüğünü, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin ise köşe yazarlığını yapan Gazeteci Yazar Ümit Zileli ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ konulu söyleşisinde, yakın tarih Türkiye’sinin durumunu ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunları anlattı.
16 Mart’a kadar sürecek olan etkinliklere tüm sanatseverleri davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kültür ve sanat alanında Nazillimizde büyük bir değişim başlattık. Hem sosyal hem de ekonomik alanda kalkınan ve 24 saat yaşayan bir Nazilli için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” diye konuştu.
11. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında 9 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de Abdullah Kırkık ve Zekeriya Işıklı, saat 20.00’de Aret Vartanyan, Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda okurlarıyla buluşacak.

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