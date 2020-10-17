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Nazilli’de fuhuş operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 17.10.2020 20:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen baskında fuhuşa aracılık eden iki kişi yakalandı.Edinilen bilgiye öre, fuhuşla mücadelesini sürdüren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arslanlı Mahallesi’nde uzun süredir takip ettikleri fuhuş evine baskın düzenledi.

Nazilli’de fuhuş operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen baskında fuhuşa aracılık eden iki kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye öre, fuhuşla mücadelesini sürdüren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arslanlı Mahallesi’nde uzun süredir takip ettikleri fuhuş evine baskın düzenledi. Baskında Fuhuşa Aracılık eden H.U. ile S.A isimli iki bayan ve bir müşteri yakalandı. Fuhuş evinin önündeki H.K. isimli bir müşterinin arandığını da tespit eden polisler şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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