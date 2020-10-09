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Nazilli’de ikinci Wi-Fi noktası hizmete girdi

AYDIN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi 2.

Nazilli’de ikinci Wi-Fi noktası hizmete girdi

Nazilli Belediyesi 2. Wi-Fi Noktası Belediye Meydanı’na kuruldu.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın seçim vaatleri arasında yer alan Wi-Fi noktaları bir bir faaliyete geçiyor. İlki 23 Nisan Parkı’na kurulan Wi-Fi noktasının 2’ncisi Belediye Meydanı’na yerleştirildi. Hizmet vermeye başlayan Wi-Fi ünitesi, oturma alanı ve reklam ekranı ile birlikte geliştirildi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Çağımızda bilgiye ulaşmanın en kolay ve hızlı yolu internet. Bu projenin yaygınlaşmasıyla Nazillimizin dört bir yanında hemşehrilerimizin günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir alan oluşturmuş olacağız. Basit bir internet giriş sayfamız var. Hemşehrilerimiz TC Kimlik numaraları ile giriş yapıp, dilediğince internet kullanabilecekler. Başlangıçta günlük hayatın yoğun olduğu yerleri tercih ediyoruz. Tüm gençlerimize ve Nazillimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Nazilli’de ikinci Wi-Fi noktası hizmete girdi

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