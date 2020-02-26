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Nazilli’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurtuluş Mahallesi’nde Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Servisi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Kurtuluş Mahallesi’nde başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurtuluş Mahallesi’nde Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Servisi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Kurtuluş Mahallesi’nde başladı. İlaçlama Servisi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Başkan Özcan; “Nazilli halkının sağlığı bizim için çok önemli. Nazilli Belediyesi olarak halk sağlığını ilgilendiren gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlaçlama servisi olarak yeni çıkan cihazları Nazillimize kazandırmaya çalışıyoruz. Sıcak sisleme cihazımızla tüm Nazillimizde gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.
Vatandaşların yaz aylarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını kaydeden Özcan; “Termal sisleme cihazımız yerleşik alanların hijyen, halk sağlığı, vektör kontrolü, sivrisinek, uçan ve sürünen haşerelerin yok edilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca sıvı ilaçların ulaşamadığı kanalizasyon sisteminin sıcak sisleme ile ilaçlanması çok yararlı olacaktır. Tüm personelimiz, vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

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