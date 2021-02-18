Nazilli’de kandil geleneği bozulmadı

Nazilli’de Regaip Kandili’ne özel olarak hazırlatılan 1 ton şerbet 5 bin kişiye ikram edildi.

Nazilli Belediyesi hazırlatılan ve belediye meydanında bulunan Osmanlı Çeşmesi’nden akıtılan kandil şerbeti, 5 bin kişiye dağıtıldı.

Regaip Kandili’ne özel olarak hazırlatılan şerbeti vatandaşlara ikram eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Öncelikle tüm İslam aleminin, kıymetli hemşehrilerimin mübarek Regaip Kandili’ni kutluyorum. Birbirimize karşı daha hoşgörülü ve saygılı davranmaya gayret gösterdiğimiz bu ayların, toplulumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu müstesna günlerin tüm dünyaya barış, bereket, sağlık ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

“Esneklik göstermedik”

Kandil programının Kovid-19 kuralları gözetilerek hazırlandığını ifade eden Başkan Özcan; “Yaklaşık 1 yıldır içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm dini ve milli günlerimizi elimizden geldiğince kutlamaya, anmaya çalıştık. Bu süreçte insan sağlığını her şeyin üstünde tutarak; maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda büyük bir hassasiyet gösterdik. Kısıtlamaların getirilmesi ya da kaldırılması durumunda çalışmalarımıza herhangi bir esneklik göstermeden devam ettik. Tüm bu süreçte büyük bir sabır ve sağduyu gösteren hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyor bir kez daha Regaip Kandili’ni kutluyorum” sözlerini kaydetti.

