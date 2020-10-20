YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Nazilli’de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 13:36 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde 9 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Nazilli genelinde ’sağlık için, hepimiz için’ mottosuyla, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetim faaliyetinde esnaf ve vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri ve kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirildi. Maske, temizlik ve sosyal mesafenin önemine vurgu yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:58
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Başkan Atabay, Didim’de virüslere karşı savaş başlattı
Başkan Atabay, Didim’de virüslere karşı savaş başlattı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.