Nazilli’de Kovid-19 denetimleri arttırıldı

Nazilli semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması titizlikle devam ediyor.

Korona virüs tedbirlerini en düzey düzeyde uygulayan Nazilli Belediyesi, Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla pazar yeri girişlerinde HES kodu bildirilmesini zorunlu hale getirdi. Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ateş ölçümü yapılan vatandaşlardan maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istenerek HES kodu sorgulamaları yapıldı. Sabahın ilk saatlerinde Başkan Özcan’ın talimatıyla denetime başlayan Zabıta Müdürü Mehmet Küçük ve zabıta ekipleri, HES kodu olmayan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve e-Devlet üzerinden kod alarak yardımcı oldu.

“444 1 391 çağrı merkezimiz 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde”

Alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Tüm Türkiye’de artan vaka sayılarının bilincinde olan kıymetli hemşehrilerimden zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve izole bir şekilde evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Aylardır evlerinde kapalı kalan çocuklarımızın gelecek yaz tatillerini güvenli ve mutlu bir şekilde geçirebilmeleri aldığımız önlemlere bağlı. Nazillimizin tamamında ekiplerimiz tarafından denetimlerimiz yapılıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak yapılan bu çalışmalar her bir bireyin kurallara riayet etmesi ve zorunlu olmadıkça evinden çıkmaması ile sonuç gösterecektir. Ülkemizde geçtiğimiz Salı günü uygulamaya alınan yeni tedbirlerle birlikte artan vaka sayılarının yeniden inişe geçmesini umut ediyoruz. Bu süreçte 444 1 391 numaralı çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde” ifadelerini kullandı.

