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Nazilli’de kumar operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 22.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir kıraathaneye yapılan baskında 4 şahıs kumar oynarken yakalandı.

Nazilli’de kumar operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir kıraathaneye yapılan baskında 4 şahıs kumar oynarken yakalandı. Şahıslara toplamda 8 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip ettiği bir kıraathaneye gece saatlerinde baskın düzenledi. Nazilli Polisi Kumarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan baskında işyeri içerisinde 4 şahsı kumar oynarken yakalayan ekipler masa üzerindeki 380 TL para ile birlikte pullar ve iskambil kağıtlarına el koydu. İş yeri sahibi K.O. hakkında Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli tahkikat başlatıldı. Oyun oynayan 4 şahsa Kabahatler kanunu uyarınca 4 bin 900 TL ve Kovid-19 tedbirleri ihlal edildiğinden ve Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 600 TL olmak üzere toplamda 8 bin 500 TL idari işlem uygulandı.

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