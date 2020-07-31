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Nazilli’de polis hırsızlara göz açtırmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 31.07.2020 15:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 1’i suç üstü olmak üzere 3 hırsızı yakaladı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 1’i suç üstü olmak üzere 3 hırsızı yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de son günlerde ikamet ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları karşısında Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde 19 Temmuz Cuma günü Karaçay Mahallesi 50. Sokak üzerinde bulunan bir evden av tüfeği çaldığı tespit edilen C.Ç., gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
5 Temmuz Pazar günü Çapahasan Mahallesi 891 Sokak’ta yer alan bir ikametten bakır kazan, 25 Temmuz Cumartesi günü Sümer Mahallesi 445 sokakta ve 200 sokaktaki evlerden iki televizyon ve bir tablet çaldığı belirlenen U.A., 30 Temmuz Perşembe günü yakalanarak gözaltına alındı. Nazilli Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son olarak 27 Temmuz Pazartesi günü Şirinevler Mahallesi Devlet Karayolu üzerinde bulunan özel bir marketler zincirinden kıyma makinesi ve ütü çalan İ.Ö.’yü polis takibe aldı. Ekipler, iki gün sonra yine aynı iş yerinde hırsızlık girişiminde bulunan İ.Ö.’yü suç üstü yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Cezaevine gönderildi.

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