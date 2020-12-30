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Nazilli’de sahte zeytinyağı operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 30.12.2020 12:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda sahte olduğu iddia edilen 1150 litre zeytinyağı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli’ye sahte zeytinyağı getirileceği ihbarı üzerine Nazilli Belediyesi Zabıta, polis ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Nazilli’de sahte zeytinyağı operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda sahte olduğu iddia edilen 1150 litre zeytinyağı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’ye sahte zeytinyağı getirileceği ihbarı üzerine Nazilli Belediyesi Zabıta, polis ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Nazilli’ye girişte durdurulan araç içerinde sahte olduğu değerlendirilen bidonlar içerisindeki 1150 litre zeytinyağına el konuldu. Sevk ve irsaliyeleri bulunmayan zeytinyağları incelenmek üzere Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü’ne götürüldü.

Nazilli’de sahte zeytinyağı operasyonu

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