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Nazilli’de silahlı saldırı; 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 23.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Nazilli’de silahlı saldırı; 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay Yenimahalle 500 sokak üzerinde meydana geldi. İşyerinin yanındaki bahçesinde kendisinden borç para istemesine ‘hayır’ cevabı veren S.S.’yi ayağından vuran bir kişi olay yerinden kaçtı. Telefonla yakınlarını ve 112 Sağlık Ekiplerini arayan S.S.’ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Sol dizinin altından bir mermi isabet ettiği öğrenilen S.S., ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olayla ilgili inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler olay yerinde kaçan zanlının silahından ateşlenen merminin boş kovanını bulabilmek için uzun süre araştırma yaptı. Kimliği belirlenen zanlı için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken silahla ayağından yaralanan S.S.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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