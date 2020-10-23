YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de Silvikültür Tatbikatı yapıldı

Nazilli’de Silvikültür Tatbikatı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:22 | Son Güncelleme

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarının katıldığı silvikültür tatbikatı yapıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı ‘Silvikültür Eğitim Programı’ kapsamında yer alan silvikültür tatbikatları sona erdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarının katıldığı silvikültür tatbikatı yapıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı ‘Silvikültür Eğitim Programı’ kapsamında yer alan silvikültür tatbikatları sona erdi. Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karacasu İşletme Şefliği ormanlarında gerçekleştirilen tatbikatta, doğal gençleştirme, suni gençleştirme, gençlik bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, kızılçam ve fıstıkçamında budama konularında eğitim verildi. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ve Silvikültür Şube Müdürü Recai Şenel silvikültür tatbikatını yerinde takip etti.
Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanları ile orman muhafaza memurlarının katıldığı tatbikatta Silvikültür Şube Müdürü Recai Şenel ile Orman Mühendisleri Melahat Gedik ve Cevdet Altaş tarafından katılımcılara Silvikültür çalışmaları konusunda uygulamalı eğitim verildi. Tatbikata Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ve Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, Orman Muhafaza Memurları ile orman işçileri katıldı.
Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün 2020 yılı ‘Silvikültür Eğitim Programı’ kapsamında yer alan silvikültür tatbikatlarının Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan tatbikatla sona erdiğini söyledi. Bölge Müdür Yardımcısı Öner, katılım gösteren tüm personel ile tatbikat ve eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Gazi Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı
Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.