YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de temizlik seferberliği

Nazilli’de temizlik seferberliği

AYDIN HABERLERİ  | 20.12.2020 09:57 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde ilçe genelinde büyük çaplı temizlik, yol yapım, bakım, onarım ve ilaçlama çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi ekipleri, Uzun Çarşı ve şehir merkezinde seferberlik başlattı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Yeni Sanayi Bölgesi, Mergen Çayı ve İsabeyli güzergahının ardından kentin en işlek yerlerinden biri olan Uzun Çarşı ve şehir merkezinde 7 müdürlüğe bağlı 212 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmaları bizzat denetledi.Sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyu devam eden çalışmalar kısıtlama süresince devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde ilçe genelinde büyük çaplı temizlik, yol yapım, bakım, onarım ve ilaçlama çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi ekipleri, Uzun Çarşı ve şehir merkezinde seferberlik başlattı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Yeni Sanayi Bölgesi, Mergen Çayı ve İsabeyli güzergahının ardından kentin en işlek yerlerinden biri olan Uzun Çarşı ve şehir merkezinde 7 müdürlüğe bağlı 212 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmaları bizzat denetledi.
Sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyu devam eden çalışmalar kısıtlama süresince devam edecek. Söz konusu alanın tamamının temizlendiği bölgedeki ağaçların budaması ve yabani otların ilaçlanması ise ekipler tarafından yapılıyor. Araç ve yaya trafiğini tehdit eden noktalarda bakım ve onarım faaliyetleri ivedilikle gerçekleştiriliyor.
Kısıtlamaların devam etmesi durumunda bu tür çalışmaların da sürdürüleceğini dile getiren Başkan Özcan, “Geçmiş çalışmalarımızı mahalle merkezlerimizde yürütmüştük. Bu çalışmalarımızda da ticari ve sosyal hayatın devamlılık arz ettiği, yoğunluk nedeniyle belediyecilik faaliyetlerinin tam olarak yürütülemediği noktalarda devam etmek istedik. 7 müdürlüğümüzle birlikte hareket ediyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz kaldırımlarda oluşan işgaller nedeniyle gerekli uyarıları önceden yapıyorlar. Bunun en güzel örneğini de Yeni Sanayi Bölgemizde gördük. Bugün de çarşı bölgemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hazırlanan program kapsamında yapılan çalışmalarla esnafımızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsun rahatlatacağımıza inanıyoruz. Kanal ve tıkanan logarların açılması, bugüne kadar girilemeyen alanların yıkama da dahil olmak üzere temizliği ekiplerimiz tarafından yapılacak. Tamir ve tadilat, asfalt yamaları, budama, peyzaj ve ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Yapılan çalışmalarımız Nazillimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diyerek özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:46
Sabah
08:13
Öğle
13:11
İkindi
15:39
Akşam
17:59
Yatsı
19:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.