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Nazilli’de toplu kullanım alanları ilaçlanacak

AYDIN HABERLERİ  | 12.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan koronavirüse karşı oluşturduğu özel ekiple cami, sosyal tesis ve kamu kurumlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.Nazilli Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine yayılan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.İlk olarak vatandaşları bilgilendirmek için korona virüs bilgilendirme broşürü dağıtan Nazilli Belediyesi, yarın sabah erken saatlerden itibaren, oluşturulan özel ekiple cami, sosyal tesis ve kamu kurumlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Sağlık ekiplerimizle istişare halinde, özellikle toplu kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz.

Nazilli’de toplu kullanım alanları ilaçlanacak

Nazilli Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan koronavirüse karşı oluşturduğu özel ekiple cami, sosyal tesis ve kamu kurumlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.
Nazilli Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine yayılan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.
İlk olarak vatandaşları bilgilendirmek için korona virüs bilgilendirme broşürü dağıtan Nazilli Belediyesi, yarın sabah erken saatlerden itibaren, oluşturulan özel ekiple cami, sosyal tesis ve kamu kurumlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.
Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Sağlık ekiplerimizle istişare halinde, özellikle toplu kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalarımıza ek olarak da kapalı alanlarda bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Halkımız telaşa kapılmadan gerekli tedbirleri alır ve korunma kurallarına uyarsa şehrimizde hiçbir sıkıntı yaşanmadan bu sorun atlatılacaktır diye düşünüyorum. Bizler Nazilli Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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