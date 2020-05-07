YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de tüm bankamatikler dezenfekte edildi

Nazilli’de tüm bankamatikler dezenfekte edildi

AYDIN HABERLERİ  | 07.05.2020 13:00 | Son Güncelleme

Nazilli’nin dört bir yanında ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm bankamatikleri korona virüse karşı dezenfekte etti.Koronavirüs salgınına karşı koruma tedbirleri kapsamında özverili bir çalışma yürüten Nazilli Belediyesi, ilçede bulunan tüm banka ATM’lerini dezenfekte etti.Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Hürriyet ve Ordu Caddesi ile Uzun Çarşı başta olmak üzere ilçe sınırlarında yer alan tüm bankamatiklerin dezenfekte edildiğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan tüm alanları her türlü unsura karşı ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz.

Nazilli’de tüm bankamatikler dezenfekte edildi

Nazilli’nin dört bir yanında ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm bankamatikleri korona virüse karşı dezenfekte etti.
Koronavirüs salgınına karşı koruma tedbirleri kapsamında özverili bir çalışma yürüten Nazilli Belediyesi, ilçede bulunan tüm banka ATM’lerini dezenfekte etti.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Hürriyet ve Ordu Caddesi ile Uzun Çarşı başta olmak üzere ilçe sınırlarında yer alan tüm bankamatiklerin dezenfekte edildiğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan tüm alanları her türlü unsura karşı ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Yeni normal düzene geçiş sürecinde de çalışmalarımızı ilk günkü titizlikle sürdürüyoruz. Sürecin başlangıç aşamasında bugüne kadar 7 gün 24 saat sahada özveriyle çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci alnımızın akıyla atlatacağız" dedi.

Nazilli’de tüm bankamatikler dezenfekte edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Aydın Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:59
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Elifnur Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yenipazar tek yürek oldu

Yenipazar tek yürek oldu

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.