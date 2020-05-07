Nazilli’de tüm bankamatikler dezenfekte edildi

Nazilli’nin dört bir yanında ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm bankamatikleri korona virüse karşı dezenfekte etti.

Koronavirüs salgınına karşı koruma tedbirleri kapsamında özverili bir çalışma yürüten Nazilli Belediyesi, ilçede bulunan tüm banka ATM’lerini dezenfekte etti.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Hürriyet ve Ordu Caddesi ile Uzun Çarşı başta olmak üzere ilçe sınırlarında yer alan tüm bankamatiklerin dezenfekte edildiğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan tüm alanları her türlü unsura karşı ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Yeni normal düzene geçiş sürecinde de çalışmalarımızı ilk günkü titizlikle sürdürüyoruz. Sürecin başlangıç aşamasında bugüne kadar 7 gün 24 saat sahada özveriyle çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci alnımızın akıyla atlatacağız" dedi.



