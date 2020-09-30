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Nazilli’de uyuşturucu ile mücadelede 13 şahsa işlem yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 13 şahsa işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor.

Nazilli’de uyuşturucu ile mücadelede 13 şahsa işlem yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 13 şahsa işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 27 - 29 Eylül tarihleri arasında 13 şahsa adli işlem yapılırken, 22 gram metamfetamin maddesi, 70 gram eroin maddesi, 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Nazilliye eroin maddesi sokmaya çalıştığı tespit edilen 3 zehir taciri Karacasu ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanırken, şahıslardan R.K adli kontrolle salındı, R.T ve M.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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