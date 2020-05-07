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Nazilli’de vergiler evden ödenebilecek

AYDIN HABERLERİ  | 07.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için emlak vergisi ödemelerinde yeni bir dönem başlattı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda yoğunluk oluşturulmaması ve sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak, 1 Haziran 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken emlak ve çevre temizlik vergileri, www.nazilli.bel.tr adresinden e-belediye online vezne ile kolaylıkla yatırılabilecek.Nazilli Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:"1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergileri’nin, Katı Atık ödemelerinin ayrıca işyerleri için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12 Maddesi gereğince tahakkuk ettirilen Çevre Temizlik Vergisi’nin 2020 yılı 1.

Nazilli’de vergiler evden ödenebilecek

Nazilli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için emlak vergisi ödemelerinde yeni bir dönem başlattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda yoğunluk oluşturulmaması ve sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak, 1 Haziran 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken emlak ve çevre temizlik vergileri, www.nazilli.bel.tr adresinden e-belediye online vezne ile kolaylıkla yatırılabilecek.
Nazilli Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:
"1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergileri’nin, Katı Atık ödemelerinin ayrıca işyerleri için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12 Maddesi gereğince tahakkuk ettirilen Çevre Temizlik Vergisi’nin 2020 yılı 1. Taksit ödemelerini 1 Haziran 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ödemelerini belediyeye gelmeden www.nazilli.bel.tr adresinden e-belediye online vezne üzerinden kredi kartı yoluyla kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir.
Özellikle katı atık ödemeleri konusunda, tüm su aboneliği bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini Nazilli Belediyesi’ne yapacağı hususunu göz önünde bulundurmalarını rica eder, aylık katı atık ücreti 2019 yılında geçerli olan 12.15 kr olarak devam etmektedir. Bu bedel su faturalarıyla tahsil edilmekten çıkarılmış, yıllık tutar Mayıs ve Kasım aylarında belediyemizce iki taksit halinde alınmaktadır."

Başkandan örnek hareket
Örnek teşkil etmesi için, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan annesi ve teyzesi için emlak vergilerini yatıran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Kovid 19 salgınından dolayı gerekli tüm sağlık ve ekonomik tedbirlerimizi aldık. Bugün ben de vatandaşlık bilinci kapsamında yükümlü olduğum vergimi ödüyorum. Vatandaşlarımız da aldığımız tedbirler sayesinde vergilerini sıkıntısız bir şekilde belediyemizin veznelerinde ödeyebilir. Belediyemize bizzat gelemeyen vatandaşlarımız ise oluşturulan dijital platform üzerinden kolaylıkla ödemelerini yapabilirler. Bu zor günleri üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirerek, hep birlikte aşacağız. Vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli’de vergiler evden ödenebilecek

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