Nazilli’de yakınları uyuşturucu bağımlısı olan ailelerden ilginç eylem

Uyuşturucu madde temin edemeyenlerin yeşil reçete ile eczanelerden temin edilen uyuşturucu içerikli ilaçlar kullandığını da iddia ederek bu durumun engellenmesini isteyen vatandaşlar, sadece kanser hastalarına yazılması gereken bu ilaçların mahallede parça başı satışı yapıldığını ileri sürdüler.

Nazilli’nin Muammer Aksoy Mahallesi’nde önceki gece polisin bir eve toplu uyuşturucu partisi yapılırken, yaptığı baskının ardından mahalle sakinleri, uyuşturucu illetinden kurtulmak için basın açıklaması yaptı. Büyük bir bölümü kadınlardan oluşan grup Nazilli Bitlisliler Derneği öncülüğünde yaptığı açıklama ile mahallede 13 yaşındaki çocukların bile uyuşturucu kullandığını belirterek güvenlik güçlerinin denetimleri sıklaştırmasını istedi. Uyuşturucunun mahallelerinde sadece torbacılar vasıtası ile değil eczanelerden yeşil reçete ile satılan uyuşturucu madde içerikli ilaçların gayri yasal satışı ile de yayıldığını ileri süren mahalle sakinleri adeta isyan etti. Bazı kadınlar kendi çocuklarını bile ihbar etmek zorunda kaldıklarını belirtirken, tarlada amelelik yaparak kazandıkları ekmek paralarının bile uyuşturucu bağımlısı çocukları tarafından adeta gasp edildiğini dile getirdiler.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı önünde Nazilli Bitlisliler Derneği öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında ilk konuşmayı yapan Dernek Başkanı Cesur Kocaman, Yeşilyurt ve Muammer Aksoy mahallelerinde güvenlik kameralarının çoğaltılmasını ve güvenlik güçlerinin denetimlerini arttırmasını istedi. Gençleri artık uyuşturucu illetinden kurtarmak istediklerini belirten Kocaman, anne babaların mahalle sakinlerinin uyuşturucuya karşı koyamaz hale geldiğini belirterek bağımlı hale gelen çocukların evlerindeki para edecek ne varsa satıp uyuşturucu aldığını kaydetti.

“YEŞİL REÇETE İLE ALINAN İLAÇLAR MAHALLEDE TORBACILAR TARAFINDAN SATILIYOR”

Konuşmasında ilginç ifadelere yer vererek, yeşil reçete yazan hekimlere de seslenen Kocaman, “Her köşe başında torbacı diye tabir ettiğimiz uyuşturucu satıcıları var. Kadınlarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz mahallede akşamları dışarıya rahat çıkamıyor. Bizlere gelen ihbarlar arasında hastane doktorlarının kanser tedavisinde kullanılan ve yeşil reçete ile alınan uyuşturucu hap özelliği bulunan ilacın çok kolay bir şekilde yazıldığı bilgisini aldık. Tedavi dışı amaçlarda kullanılan bu ilaç küçük yaşlarda çocuklara kadar ulaşmaktadır” diyerek, elindeki bir reçeteyi gösterdi ve yetkililerden duyarlılık istedi.

Açıklamaya destek vermek için katılan birçok kadın ya eşinin ya da çocuklarının uyuşturucu kullanmasından şikayetçi olarak, soruna çare bulunmasını istediler. Bazı kadınlar çocukları ancak cezaevine girdiğinde rahat ettiklerini belirtirken, bazıları ise uyuşturucu parası temin etmek için evde ve mahallede para edecek ne varsa çalan bağımlılardan şikayetçi oldular.

İlginç açıklamalardan kameralara yansıyan görüntüler ise herkesi şaşırttı.

