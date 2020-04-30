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Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 11:18 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi’ndeki eski bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’i ziyaret ederek tüm masraflarının Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını müjdeledi.Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz gün ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından Ahbap Derneği’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ve yerel gazetelerin konu aldığı Enver Yükselen’e yardım eli uzatacağını açıkladı.Zafer Mahallesi’ndeki eski ve yıkık bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’in kaldığı yerden alınarak 1+1 eve yerleştirileceğini söyleyen Başkan Özcan, “Amcamızın tüm beyaz eşya ve mobilya ihtiyacını karşılayacağız.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi’ndeki eski bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’i ziyaret ederek tüm masraflarının Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını müjdeledi.
Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz gün ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından Ahbap Derneği’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ve yerel gazetelerin konu aldığı Enver Yükselen’e yardım eli uzatacağını açıkladı.
Zafer Mahallesi’ndeki eski ve yıkık bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’in kaldığı yerden alınarak 1+1 eve yerleştirileceğini söyleyen Başkan Özcan, “Amcamızın tüm beyaz eşya ve mobilya ihtiyacını karşılayacağız. Aydın Ahbap ailesine ve kıymetli sanatçımız Haluk Levent’e ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir kere daha gördük ki biz birlikte çok güçlüyüz” dedi.

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