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  4. Nazilli’de yol hamlesi devam ediyor

Nazilli’de yol hamlesi devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, Muammer Aksoy Mahalle Muhtarı Cindi Karahan ve daire müdürleri ile birlikte Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallelerinde incelemelerde bulundu.1143 Sokak’ta içme suyu, yağmurlama ve kanalizasyon alt yapılarının tamamının yenilendiğini söyleyen Başkan Özcan, “Söz verdiğimiz gibi Yeşilyurt Mahallemizdeki yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, Muammer Aksoy Mahalle Muhtarı Cindi Karahan ve daire müdürleri ile birlikte Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallelerinde incelemelerde bulundu.
1143 Sokak’ta içme suyu, yağmurlama ve kanalizasyon alt yapılarının tamamının yenilendiğini söyleyen Başkan Özcan, “Söz verdiğimiz gibi Yeşilyurt Mahallemizdeki yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. 1143 Sokakta alt ve üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Geniş kapsamlı bir alt yapı çalışmasının ardından yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme aşamalarını bitirdik” diye konuştu.
1109 ve 1107 Sokak’ta yol yapım çalışmalarına başlanacağını müjdeleyen Başkan Özcan, “82 mahallemizin tamamının eksiklerinin giderilmesi noktasında büyük bir saha çalışması yürütüyoruz. İhtiyaç ivediliğine göre bu eksiklik ve aksaklıkları bir bir gidereceğiz. 1109 Sokak’ta park yapılması için projelerimizi hazırladık. Bunun yanı sıra söz konusu alanların tamamında yollarımızı yenileceğiz. Caddeleri, sokakları, sosyal tesisleri, spor ve eğitim alanındaki başarısı ile örnek bir kent inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.
Çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, “Beklediğimize değdi. Mahallemiz alt ve üst yapısıyla muazzam yollara kavuşuyor. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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