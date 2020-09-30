Nazilli’de Zafer Mahallesi yenileniyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Zafer Mahallesi 1719 Sokak’ta yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Altyapısı tamamlanan yaklaşık 15 bin metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında anayol ve bağlantı yollarının tamamı baştan sona yenilenecek.

Zafer Mahallesi’nin çehresini değiştirecek bir projeye imza attıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Dört bir yandan büyüyen ve gelişen Nazillimizin en çok kentleşen noktalarından biri olan Zafer Mahallemizde büyük bir çalışma başlattık. Söz konusu alanda altyapı çalışmalarımız tamamlanmıştı. Hemen akabinde ekiplerimizle anayol ve tali yollarda parke taşı döşeme işlemlerimizi başlattık. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte hem köylerimizde hem de merkez mahalelerimizde yollarımızın güvenli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Her zaman sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz hemşehrilerimizden aldığımız güçle Nazillimizde kalıcı hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diyerek ilçe genelinde başlatılan yol çalışmalarının hazırlanan program çerçevesinde süreceğini kaydetti.



