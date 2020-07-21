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Nazilli’deki operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 21.07.2020 18:48 | Son Güncelleme

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor.

Nazilli’deki operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor. Nazilli’de iki ayrı adrese yapılan aramalarda silah, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi ile bir süredir takip ettiği iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Pınarbaşı Mahallesi’ndeki iki evde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 12 adet tabancaya ait fişek, biri pompalı 3 adet tüfek, 4 adet patlayıcı madde ve 8 kök hint keneviri ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonda 1984 Nazilli doğumlu M. M. K. yakalandı. Gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Nazilli’deki operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

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