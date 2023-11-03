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Nazilli’deki yağma ve kasten yaralama olaylarının şüphelileri yakalandı

03.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir günde meydana gelen iki ayrı yağma ve kasten yaralama olaylarının şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli’deki yağma ve kasten yaralama olaylarının şüphelileri yakalandı

Nazilli’de bir günde iki ayrı yağma ve kasten yaralama olayı meydana geldi. Yağma olayı ile ilgili B.C.K. K.Ş ve E.D isimli şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Bu konu ile ilgili olarak tutuklanan şahısların yakınları adliye önünde olay çıkarması sonucu bunun sonucu G.D. ve M.K. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca bir diğer yağma olayında ise kimliği belirsiz şahıslarca bir şahıs biber gazı kullanmak suretiyle etkisiz hale getirerek, şahsa ait 2 adet çek karnesi ve araç anahtarı ile 6 bin TL’sini gasp eden U.M.A, M.A. ve S.S. isimli şahıslar Nazilli Asayiş Büro amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda yakalandı. Bahse konu malzemeler ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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