YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

AYDIN HABERLERİ  | 25.01.2020 01:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonra tüm Türkiye Elazığ’a yardım için seferber oldu.Elazığ’a bir yardım eli de Aydın’ın Nazilli ilçesinden uzandı.

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Elazığ’da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonra tüm Türkiye Elazığ’a yardım için seferber oldu.
Elazığ’a bir yardım eli de Aydın’ın Nazilli ilçesinden uzandı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığ’a yardım gönderdiklerini açıkladı. Başkan Özcan yaptığı paylaşımda "Elazığ’daki vatandaşlarımıza bu gece 1000 battaniye gönderiyoruz. Sabah yerine ulaşmış olacak. Yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’ tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Kuşadası Belediye Başkanı Günel: Elazığ için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırızKuşadası Belediye Başkanı Günel: Elazığ için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız
Kuşadası’nda ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındıKuşadası’nda ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.