Nazilli’den Mehmet Öğretmene destek

Nazilli Belediyesi, Aydınlı öğretmen Mehmet Demen ve kök hücre bekleyen diğer hastalar için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Nazilli Belediyesi ve Türk Kızılay’ı iş birliğinde Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen “Babama Umut Ol” kampanyasına katılan çok sayıda vatandaş, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür eden Nazilli Belediye Başkan Kürşat Engin Özcan, “Ülkemizde binlerce vatandaşımız kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitiriyor. Genç, yaşlı ayrımı olmayan kanser ile hep birlikte mücadele etmeliyiz. Mehmet Öğretmen ve tüm hastalara hep birlikte destek olmalıyız. İnşallah en kısa sürede öğretmenimize uygun ilik bulunacaktır” dedi.

Türk Kızılay’ı iş birliğinde 10-11-12 Şubat tarihlerinde Nazilli Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kampanya, 18-19-20 Şubat’ta ADÜ İİBF İsabeyli Kampüsü’nde devam edecek.

