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Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü anısına tören düzenlendi. İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlatılan törenler şehit ve gazi mezarlarının ziyaret edilmesi ile devam etti. Milli Mücadeleye dikkat çekmek için ilk kez şehir dışına da taşınan etkinlikler Nazilli’nin yanı sıra Sultanhisar, Yenipazar, Köşk ve Efeler ilçesindeki şehitliklerin ziyareti ile son buldu..
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kutlanan tören Nazilli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na bırakılmasıyla başladı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Kaya, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, daire müdürleri, protokol üyeleri, siyasiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.
“Milli Mücadele dönemindeki 3 kongre Nazilli’de gerçekleşti”
Şehrin kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "26 Ağustos’ta Gazi Mustafa Kemal Paşanın verdiği emirle başlayan Büyük Taarruzun neticesinde ülkemiz işgalden kurtulmuş dolayısıyla Nazilli’miz işgalden kurtulmuştu. 27 ay süren işgal müddetince şehrimizde 3 tane kongre gerçekleştirilmiştir. Milli Mücadeleye en büyük desteği veren ilçelerden bir tanesi olmuştur. Akabinde 1926 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresinde yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlendirmesine mazhar olmuş, kurulması emrini verdiği Sümerbank ile ayrı bir Kurtuluş yaşamıştır. Bugün şehrimizde birçok sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşandığı gibi yine tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüsle mücadele etmekteyiz. Dün 98 yıl önce nasıl birlik beraberlik içerisinde mücadele ettiysek, şehrimizi ve memleketimizi nasıl birlikte kurtardıysak bugün de şehrimizde yaşadığımız sorunlardan kurtarıp daha ileriye taşımamız mümkündür” dedi.
İstasyon Meydanı’nda başlayan tören Nazilli Eğriboyun Mezarlığı’nda yer alan Milli Mücadele Kahramanları Hacı Süleyman Efendi ve Demirci Mehmet Efe’nin mezarları ile Şehitler ve Gazilerin Mezarlarının ziyaretleri ile devam etti. Nazilli Belediyesi tarafından Milli Mücadeleye farkındalık oluşturmak için ilk kez şehir dışında gerçekleşen program kapsamında Sultanhisar’da Atça Çomaklı Ovası Şehitliği, Yenipazar Yörük Ali Efe Evi Müzesi ve Mezarlığı, Köşk Karatepe Şehitliği ve Umurlu Çayyüzü Şehitliği ziyaret ediliyor.

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