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Nazilli’nin en kıdemli şoförü yeniden direksiyon başına geçti

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, yaklaşık 3 ay sonra yeniden direksiyon başına geçti.

Nazilli’nin en kıdemli şoförü yeniden direksiyon başına geçti

Türkiye Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, yaklaşık 3 ay sonra yeniden direksiyon başına geçti. Geçirdiği rahatsızlık sonrası sevenlerini korkutan ve kalp ve damarlarındaki tedavi süreci başarı ile tamamlanarak işinin başına geri dönen Başkan Çalışkan, “Her şeyin başı sağlık” diyerek sağlığına kavuşmasına vesile olan hekimlere teşekkür etti.
Nazilli’de şoförlerin piri olarak tanınan ve Nazilli Şoförler Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Çalışkan, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanması sonucu Aydın Özel Medinova Hastanesi’ne kaldırıldı. Sevenlerini korkutan ve durumu kritik görülen Seyfi Çalışkan’ın tıkalı olan iki damarı önce anjiyo ile açıldı. Seyfi Çalışkan’a daha sonra açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.
Bir süre dinlendikten sonra sağlığına kavuşan Seyfi Çalışkan, tedavi sürecini başarı ile tamamlayarak yeniden direksiyon başına geçti. İşinin başına geçen Nazilli Şoförler Odası Başkanı Çalışkan, “Her şeyin başı sağlık ve ne zaman hangi sağlık sorunu yaşayacağımız belli değil. Geçtiğimiz aylarda bir anda rahatsızlık geçirdik. Pandemi sürecinde olmamız dolayısıyla yaşadığımız sağlık sorunu daha da riskli durumdaydı. Medinova Hastanesi’nde kardiyoloji doktorumuz İlker Bayrak, Kalp Damar Cerrahı Kerem Yay hoca ve ekibi tarafından ameliyat edildim. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Hastalara ve bizlere yakın ilgisinden dolayı başta İlker bayrak ve Kerem Yay olmak üzere İbrahim Köseoğlu ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Yeniden sevdiklerimle birlikteyim. Yeniden direksiyon başındayım” diyerek özellikle gençlerin sağlığının kıymetini iyi bilmesini istedi.

Nazilli’nin en kıdemli şoförü yeniden direksiyon başına geçti

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