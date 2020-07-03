YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’nin merkezinde İnci AVM açılıyor

Nazilli’nin merkezinde İnci AVM açılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 03.07.2020 09:31 | Son Güncelleme

Yeni Yapı İnşaat ve Nazilli Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi, gözde markaların yer alacağı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile 29 Ekim 2020 Perşembe günü açılacak.Aydın’ın en büyük 5 projesinden biri olan ve Yeni Yapı İnşaat ile Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi’nde sona gelindi.

Yeni Yapı İnşaat ve Nazilli Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi, gözde markaların yer alacağı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile 29 Ekim 2020 Perşembe günü açılacak.
Aydın’ın en büyük 5 projesinden biri olan ve Yeni Yapı İnşaat ile Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi’nde sona gelindi. Düşük faiz oranları ve cazip vade seçenekleri ile hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir talebin olduğu projenin açılışı 29 Ekim Perşembe günü yapılacak. Gözde markaların yer aldığı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlayacak olan İnci AVM ise konforun adresi olacak.
“En kaliteli malzemelerle tasarlandı”
Yurt içi ve yurt dışından yoğun talebin olduğu projenin en büyük özelliklerinden birinin depreme dayanıklılık olduğunu vurgulayan Yeni Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal; “Öncelikle projemize teveccüh gösteren tüm Nazillililere teşekkür ediyorum. Bu projeye başlarken insanlara yalnızca bir ev değil, iyi bir yaşam alanı sunmak için çaba gösterdik. Çocuk oyun alanları ile özellikle çalışan ebeveynlere kolaylık sağlamayı amaçladık. Nazilli’nin en büyük otopark alanını inşa ederek zaman kaybının önüne geçmeye çalıştık. Tüm dairelerimizde 1’inci kalite malzeme kullanarak, 1’inci sınıf işçilikle projemize artı değer kattık. Tüm bu ayrıcalıkların yanı sıra aidat fiyatlarını da bütçe dostu olarak belirledik. En küçük ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş İnci Yaşam Projemizin son daireleri için herkesi satış ofisimize bekliyoruz” dedi.
Öte yandan açık cadde dükkan sistemi şekilde düzenlenen İnci AVM, pandemi kurallarına uygun olarak tasarlanmış ilk alışveriş merkezi olması sebebiyle de büyük önem taşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Aydın Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:44
Öğle
13:18
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.