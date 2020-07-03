Nazilli’nin merkezinde İnci AVM açılıyor

Yeni Yapı İnşaat ve Nazilli Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi, gözde markaların yer alacağı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile 29 Ekim 2020 Perşembe günü açılacak.

Aydın’ın en büyük 5 projesinden biri olan ve Yeni Yapı İnşaat ile Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi’nde sona gelindi. Düşük faiz oranları ve cazip vade seçenekleri ile hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir talebin olduğu projenin açılışı 29 Ekim Perşembe günü yapılacak. Gözde markaların yer aldığı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlayacak olan İnci AVM ise konforun adresi olacak.

“En kaliteli malzemelerle tasarlandı”

Yurt içi ve yurt dışından yoğun talebin olduğu projenin en büyük özelliklerinden birinin depreme dayanıklılık olduğunu vurgulayan Yeni Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal; “Öncelikle projemize teveccüh gösteren tüm Nazillililere teşekkür ediyorum. Bu projeye başlarken insanlara yalnızca bir ev değil, iyi bir yaşam alanı sunmak için çaba gösterdik. Çocuk oyun alanları ile özellikle çalışan ebeveynlere kolaylık sağlamayı amaçladık. Nazilli’nin en büyük otopark alanını inşa ederek zaman kaybının önüne geçmeye çalıştık. Tüm dairelerimizde 1’inci kalite malzeme kullanarak, 1’inci sınıf işçilikle projemize artı değer kattık. Tüm bu ayrıcalıkların yanı sıra aidat fiyatlarını da bütçe dostu olarak belirledik. En küçük ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş İnci Yaşam Projemizin son daireleri için herkesi satış ofisimize bekliyoruz” dedi.

Öte yandan açık cadde dükkan sistemi şekilde düzenlenen İnci AVM, pandemi kurallarına uygun olarak tasarlanmış ilk alışveriş merkezi olması sebebiyle de büyük önem taşıyor.

