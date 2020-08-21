Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek ilçede yapılacak olan arkeolojik kazılar hakkında bilgi verdi.

ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Sedat Akkurnaz ve ekibi, Nazilli’nin tarihi öneme sahip noktalarında gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılarla ilgili bilgi vermek için Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı ziyaret etti.

"Yarınlar hepimiz için umutlu"

Nazilli’nin tarihi alanlarında yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çeken ve bu tür faaliyetlerin artırılması ile ilçenin hak ettiği değere kavuşacağının altını çizen Başkan Özcan; “Bakanlık yetkililerine, milletvekillerine, sayın hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır söylediğimiz bir gerçek vardı; Nazilli’de çok köklü bir miras toprak altında yatıyor. Birçoğu yüzeyde görünmesine rağmen şimdiye kadar ilgi çekmemişti. İlgilerinden ve değerli çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamız ve ekibi büyük bir emek verdi. Bir gün boyunca sahada birlikte dolaştık. Tek tek parçaları topladık. Nazilli’nin doğudan batıya, kuzeyden güneye çok geniş alanlara hitap eden gerçekten çok geniş bir yaşam alanı üzerindeyiz. Binlerce yıldır insanlar Nazilli’de yaşıyor. Nazilli’nin büyüklüğü dünden bugüne değil, binlerce yıldan gelmektedir. Ticaret yolları üzerinde olması, coğrafyası, beşeri ilişkilerin kuvvetli olması ve zirai faaliyetlerin güçlü olmasından kaynaklanan çok önemli bir bölge. Bunun gün yüzüne çıkarılması için hocalarımız harekete geçtiler. Nazillimiz hak ettiği değere kavuşuyor. Yarınlar hepimiz için umutlu” ifadelerini kullandı.

Nazilli’nin kültürel geçmişi ortaya çıkacak

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Doç. Dr Akkurnaz “Nazilli binlerce yıldır önemli bir yaşam alanı olmuştur. Bunun izlerini bugün de görmekteyiz. Bu yerleşim yeri 2 bin yıl öncesinde de yine bu coğrafyada çok önemli bir yere sahipti. Biz gerçekleştirdiğimiz arkeolojik araştırmalarla Nazilli’nin geçmişini ve kültürünü tespit etmeye çalıştık. Bizlere destek olan bakanlığımıza, milletvekillerimize ve üniversitemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

