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Nâzım Hikmet, şiirlerle ve şarkılarla Maltepe’de anılacak

13.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta Şair Nâzım Hikmet, Nebil Özgentürk, Serenad Bağcan ve Şahin Sancak’ın katılacağı etkinlikle 121’inci doğum gününde Maltepe’de anılacak.

  1. yüzyılın en önemli şairlerinden Nâzım Hikmet, 121’inci doğum gününde Maltepe Belediyesinin düzenleyeceği özel bir etkinlikle anılacak. Usta şairin belgesel, şiirler ve şarkılarla anılacağı etkinlik; doğum günü olan 15 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlenecek. Etkinlikte, yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği Nâzım Hikmet belgeselinin gösterimi yapılacak. Nebil Özgentürk’ün de katılacağı programda Nâzım Hikmet’i canlandıran oyuncu Şahin Sancak da yer alacak. Programda ünlü müzisyen Serenad Bağcan bestelenmiş Nâzım Hikmet şiirlerini seslendirecek.

HAYATINDAN KESİTLER ANLATILACAK

Filmde Nâzım Hikmet, kendi hayatından kesitleri anlatacak. Şahin Sancak’ı Nâzım Hikmet’e, Türkiye’nin en önemli profesyonel makyaj sanatçılarından biri olan Derya Ergün dönüştürdü. Belgeselin görüntü yönetmenliğini Tufan Kılınç, sanat yönetmenliğini Devrim Ö. Ünal, kostüm tasarımını Baran Uğurlu üstlendi. Belgeselin Türkiye çekimleri Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının içinde yer alan Nâzım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada ve TÜRVAK Sinema Müzesinde yapıldı. Moskova’da yapılan çekimler ise Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü içerisinde şairin kullandığı daktilo ve orijinal kitapların bulunduğu kütüphanede, yaşadığı ve öldüğü evin avlusunda ve Moskova Yazarlar Birliğinde gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenecek program, halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.

Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve "www.tskm.org.tr" adresinden edinilebilir.

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