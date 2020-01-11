Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen, Türk şiirinin önemli şairlerinden Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamını konu alan “Nâzım’a Yolculuk” sergisi açıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İş Sanat ile birlikte düzenlediği ve unutulmaz şair Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamını yansıtan “Nâzım’a Yolculuk” sergisi açıldı. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda düzenlenen açılışa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, akademisyenler, edebiyatçılar ve sanatseverler katıldı.

“Büyük bir şair, vatansever”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuşmasında sergiyi ilk kez İstanbul’da gördükten sonra Eskişehirliler ile de buluşturmak istediğini kaydetti. Ataç, “Sergiyi gördüğümde çok duygulandım, ortada büyük bir emek var. Bu emeği sergiyi gezdiğinizde çok iyi hissediyorsunuz. Tabi ki Nâzım Hikmet’e tarif gerekmez, kendisini dünya tanıyor. Ama bu sergi ile Nâzım’ın bilinmeyen yönlerini de öğrenme şansı yakalayacağız. Kendisi büyük bir şair olduğu kadar büyük de bir vatanseverdir. Bu özel sergiye Tepebaşı’nda ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm insanların tanıması gereken bir değer”

Serginin küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Haluk Oral ise açılışta yaptığı konuşmasında Nâzım Hikmet’in sadece Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük şairlerden biri olmadığını ifade ederek, “Nâzım Hikmet aynı zamanda Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük dilci idi ve Türkler ile birlikte tüm insanların da tanıması gereken bir değerdi. Benim de 30 yıldır hayatını araştırdığım, şiirlerini ezberlediğim bir insan. Onun üzerine 30 yıldır topladığım küçük-büyük pek çok eseri sergimizde göreceksiniz. Nâzım Hikmet’i sevdiğiniz için buradasınız, bunu biliyorum. Benim umudum da kendisinin hayatı hakkında bilmediğiniz ayrıntıları bu sergi ile sunabilmektir. Sergimiz ile Nâzım Hikmet’in hayatından kesitler sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“7 Şubat’a kadar açık olacak”

Nâzım’a Yolculuk sergisinde; şairin büyük ailesi Celile, Samiye, Yahya Kemal, Piraye, Memet, İpekçi, Serteller, Naci Sadullah, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Sedat Simavi, Ahmet Emin, Münevver, Mehmet, Ekber, Vera gibi birçok isimden ve daha pek çok başka duraktan geriye kalan değerli mektuplar, fotoğraflar, belgeler ve yayınlar yer alıyor. Sergiyi ziyaret edecek sanatseverler, Nâzım Hikmet’in Selanik’ten Moskova’ya kadar uzanan büyük yolculuğuna da eşlik etme fırsatı buluyor.

Sergi, 7 Şubat Cuma gününe kadar Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

