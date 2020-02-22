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Nazımiye’de "Sınırsız Okuyoruz" projesi

TUNCELİ HABERLERİ  | 22.02.2020 01:02 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde “Sınırsız Okuyoruz” projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler için kayak merkezine gezi düzenledi.İlçede Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen proje kapsamında Nazımiye Ortaokulu, Kurtuluş İlkokulu ve Şehit Mehmet Anadolu Lisesi öğrencisi 35 kişi Ovacık İlçesi’ndeki kayak merkezine götürüldü.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde “Sınırsız Okuyoruz” projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler için kayak merkezine gezi düzenledi.
İlçede Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen proje kapsamında Nazımiye Ortaokulu, Kurtuluş İlkokulu ve Şehit Mehmet Anadolu Lisesi öğrencisi 35 kişi Ovacık İlçesi’ndeki kayak merkezine götürüldü. Öğrenciler, yol boyunca ve kayak merkezindeki etkinliklerden artan süre boyunca da kitap okumaya devam etti. Etkinlikte kapsamında öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı da buldu.
Açık alanda yapılan bu gibi faaliyetlerin, çalışma motivasyonlarını arttırdığını ifade eden öğrenciler, katkılarından ötürü Vali Tuncay Sonel, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış ve Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca’ya teşekkür etti.

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