Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik kaç yaşında ve nereli? Nazlı Çelik ne iş yapıyor? İşte Nazlı Çelik’in hayatı...

Geçtiğimiz aylarda Star Haber Genel Yönetmeni Nazlı Çelik, İdlib'de kalleş pusuda şehit düşen 33 askerimiz için yaptığı konuşmayla milyonların sesi olmuştu. Duygu dolu konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Nazlı Çelik, "Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz. Çünkü sırtımızdan hançerlendik bir kez daha. Arkadan vurulduk. Askerlerimizi kurban verdik çünkü kalleşlik yaptılar. Barışı korumak için Suriyeli sivilleri ölümden kurtarmak için göndermiştik oğullarımızı. Mehmetlerimizi... Rusya ile bir anlaşma yapılmış sınır çizilmişti. O sınır içinde görevdeydiler. Çatışmada değil, kalleş pusuya düştüler. Şehit oldular. Ve yine biz bizeyiz. O hep söylenen slogan var ya; Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye. İşte yine o söz var dilimizde. Çünkü yine biz, sadece bizimleyiz. Kimsemiz yok başka. Sadece ve sadece bizimleyiz. Ben biliyorum; siz de bilin. İnanın ve hiç unutmayın; sadece biz bize olsak bile, biz bize yeteriz." ifadelerini kullanmıştı.

Star TV’de hafta için her gün yayınlanan haber bültenini sunan Çelik, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında seyircisini karşılamaya hazırlanıyor. Fragmanın sonrasında Nazlı Çelik’in hayatı ve kariyerine dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi.

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Tam adı Ayşe Nazlı Çelik olan haber spikeri 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Nazlı Çelik yaş olarak 43 yaşındadır. Doğuş Holdins yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik’in kızı olarak dünyaya gelen Nazlı Çelik, orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde ise İsviçre’de bir yatılı okulda okudu. Amerika’da Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye temelli olarak döndü.

İlk olarak NTV Haber’de polis adliye muhabiri olarak göreve başladı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.