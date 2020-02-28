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Nazlı Çelik'ten duygulandıran sözler: Yine biz bizeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 22:23 | Son Güncelleme

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, İdlib'de kalleş pusuda şehit düşen 33 askerimiz için yaptığı konuşmayla milyonların sesi oldu.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, şehitlerimizle ilgili duygu dolu bir o kadar da birleştirici bir konuşmayla başladı haber bültenine. Türkiye'nin bir kez daha sırtından hançerlendiğini ifade eden Nazlı Çelik, Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını söyledi.

"ACIMIZ KADAR BÜYÜK ÖFKEMİZ"
Nazlı Çelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz. Çünkü sırtımızdan hançerlendik bir kez daha. Arkadan vurulduk. Askerlerimizi kurban verdik çünkü kalleşlik yaptılar. Barışı korumak için Suriyeli sivilleri ölümden kurtarmak için göndermiştik oğullarımızı. Mehmetlerimizi... Rusya ile bir anlaşma yapılmış sınır çizilmişti. O sınır içinde görevdeydiler. Çatışmada değil, kalleş pusuya düştüler. Şehit oldular. Ve yine biz bizeyiz. O hep söylenen slogan var ya; Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye. İşte yine o söz var dilimizde. Çünkü yine biz, sadece bizimleyiz. Kimsemiz yok başka. Sadece ve sadece bizimleyiz. Ben biliyorum; siz de bilin. İnanın ve hiç unutmayın; sadece biz bize olsak bile, biz bize yeteriz."

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Anahtar Kelimeler:
nazlı çelik, idlib, star, star ana haber,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Suriyeli siviller bu topraklarda gülüp oynarken, bizim çocuklarımız orda şehid oluyor. sebep olanlara Allah lanet etsin
Ece Üner 1 sen 2 Nazlı Çelik...
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