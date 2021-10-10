Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı sessiz sedasız evlendi

Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünya evine girdi.

Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan düğününü ertelemişti. Kayı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Arzu & Ömer Sabancı’nın yalısında dünya evine girdi.

Gossippasta adlı hesaba göre; merakla beklenen düğünden sadece iki fotoğraf sosyal medyaya yansıdı.

3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı. Düğün töreninin ardından Nazlı Kayı'nın hayatı özellikle magazin takipçileri tarafından gündeme geldi.

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.



