SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA All Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker olacak

NBA All Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker olacak

NBA HABERLERİ  | 13.02.2020 22:28 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçı ve 3 sayı yarışması kadrosundan çıkarılan Damian Lillard'ın yerine Devin Booker oynayacak.

NBA All Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker olacak

Kasığındaki sakatlık yüzünden 15-17 Şubat tarihlerinde Chicago kentinde düzenlenecek NBA All-Star hafta sonu etkinliklerine katılamayacak Damian Lillard'ın (Portland Trail Blazers) yerini alacak isim belli oldu.

HEM MAÇTA HEM DE 3 SAYI YARIŞMASINDA OLACAK

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu sezon maç başına 26,4 sayı, 6,3 asist, 4,2 ribaunt üreten Phoenix Suns'ın oyun kurucusu Devin Booker, kadroya dahil edildi. Kariyerinde ilk kez all-star seçilen 23 yaşındaki basketbolcu, hem 69. NBA All-Star maçında LeBron'un takımında oynayacak hem de 3 sayı yarışmasına katılacak.

Öte yandan yükselen yıldızlar karşılaşmasında dünya karması forması giyecek Deandre Ayton (Phoenix Suns) da sakatlığı sebebiyle yerini Nicolo Melli'ye (New Orleans Pelicans) bırakacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Kobe Bryant ve kızı gizli bir törenle defnedildiKobe Bryant ve kızı gizli bir törenle defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damian Lillard Devin Booker NBA all star

En Çok Okunan Haberler

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Abdullah Avcı resmen açıklandı

Abdullah Avcı resmen açıklandı

PFDK, Sörloth'un cezasını açıkladı

PFDK, Sörloth'un cezasını açıkladı

Transferi resmen duyurdular

Transferi resmen duyurdular

Fırtına güle oynaya yarı finalde

Fırtına güle oynaya yarı finalde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA All Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker olacak

Lillard'ın yerine Devin Booker

Kobe Bryant ve kızı Gianna gizli bir törenle defnedildi

Kobe Bryant ve kızı gizli bir törenle defnedildi

NBA All-Star Kobe Bryant'ın ölümü nedeniyle buruk geçecek

NBA All-Star buruk geçecek

Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Milwaukee Bucks'a yetmedi

Ersan'ın 12 sayısı Bucks'a yetmedi

Bryant ailesinden Kobe ve Gigi için gizli cenaze töreni

Kobe ailesinden flaş karar

Furkanlı Philadelphia 76ers sahasında galip

Furkanlı Philadelphia 76ers sahasında galip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.