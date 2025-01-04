SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba
  4. NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Rockets, Celtics'e yenildi

NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Rockets, Celtics'e yenildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.01.2025 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'e 109-86 yenildi.

NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Rockets, Celtics'e yenildi

NBA'de 9 maç yapıldı. Rockets'ın Celtics'i ağırladığı maçta yaklaşık 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 27 ve Cam Whitmore 11 sayı attı.

Üst üste 3 olmak üzere 26. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te ise Derrick White 23, Jayson Tatum ve Payton Pritchard 20'şer sayı kaydetti.

LEBRON JAMES, MICHAEL JORDAN'IN REKORUNU KIRDI

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 yendiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı.

James, kariyerinde 563. kez bir maçta en az 30 sayı üretmeyi başardı. Böylece yıldız basketbolcu, NBA tarihinde Jordan'ın en fazla maçta (562) 30 sayı ve üstü skor üretme rekorunu ele geçirdi.

Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 20 ve Anthony Davis 18 sayı, 19 ribauntla sezonun 20. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 33 ve Jalen Johnson 19 sayı üretti.

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Oklahoma City Thunder, sahasında New York Knicks'i 117-107 yenerek art arda 14. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı'nda 29 galibiyetle zirvede bulunan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 ve Jalen Williams 20 sayıyla mücadele etti.

Knicks'te ise Mikal Bridges'ın 24 ve Jalen Brunson'ın 22 sayısı, sezonun 11. mağlubiyetini önleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 98-94

Toronto Raptors-Orlando Magic: 97-106

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 117-107

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 132-120

Houston Rockets-Boston Celtics: 86-109

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 122-134

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 110-113

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 138-133

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 119-102

Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler! Eşleri, çocukları ve serveti...

Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler! Eşleri, çocukları ve serveti...

Konyasporlu futbolcular taraftarın önüne gidip yemin etti! "Vallahi Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Konyasporlu futbolcular taraftarın önüne gidip yemin etti! "Vallahi Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan ilginç bir talepte bulundu

Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan ilginç bir talepte bulundu

Beşiktaş, Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! Pazar günü yapılacak görüşmenin ardından bir ilk yaşanacak

Beşiktaş, Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! Pazar günü yapılacak görüşmenin ardından bir ilk yaşanacak

Maç değil, savaş alanı! Gözaltılar var

Maç değil, savaş alanı! Gözaltılar var

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.