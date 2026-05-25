SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

NBA’de sezonun en iyi 5’leri açıklandı

NBA’de sezonun en iyi 5 oyuncusu arasında Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Luka Doncic ve Nikola Jokic yer aldı.

NBA’de sezonun en iyi 5’leri açıklandı
Cevdet Berker İşleyen

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sezonun en iyi 5’leri belli oldu. NBA’den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun en iyi 5’leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi. Sezonun en iyi 5’ine Oklahoma City Thunder’dan Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets’tan Nikola Jokic, San Antonio Spurs’ten Victor Wembanyama, Los Angeles Lakers’tan Luka Doncic ve Detroit Pistons’tan Cade Cunningham seçildi.
NBA’de sezonun en iyi 5’leri şu şekilde:

En iyi 5: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

En iyi ikinci 5: Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Houston Rockets), Jalen Brunson (New York Knicks)

En iyi üçüncü 5: Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Jalen Duren (Detroit Pistons), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den, Süper Lig'e çıkan Çorum FK'ya tebrikBahçeli'den, Süper Lig'e çıkan Çorum FK'ya tebrik
Kerem Aktürkoğlu kendisi açıkladı! İşte dönüş maçıKerem Aktürkoğlu kendisi açıkladı! İşte dönüş maçı
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.