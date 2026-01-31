SPOR

NBA’den Paul George’a tarihi ceza! Yıldız isim 25 maç ceza aldı!

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers’ın ABD’li basketbolcusu Paul George, yasaklı madde kullandığından dolayı 25 maç ceza aldı.

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers’ta forma giyen Paul George tarihi bir cezayla karşı karşıya kaldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

NBA’de Doğu Konferansı takımlarından Philadelphia 76ers’ta, ABD’li basketbolcu Paul George yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle bir süre parkelerden uzak kalacak. NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, anti-doping politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle George’a 25 maç men cezası verildiği duyuruldu.

35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

2010 yılında 1. tur 10. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edilen Paul George, Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers’ta da forma giydi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

