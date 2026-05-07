Uzak Şehir sezon finali ne zaman? Alper Çankaya ayrılığı şaşırttı

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin sezon final tarihi merak konusuydu. Geçen pazartesi 60. bölümü ekrana gelen dizinin 63. Bölümde sezon finali yapacağı öğrenildi.
4 Mayıs'ta 60. bölümü ekrana gelen dizi 3 hafta sonra 2. sezonu noktalayacak. Bayram haftası yayın olursa Uzak Şehir 25 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana macerasına ara verecek.
Dizide Burç Kümbetlioğlu’nun dışında sezon sonunda yaşanacak ayrılıkların başında Şahin Albora’ya hayat verecek olan Alper Çankaya geliyor. Çankaya yeni bir değişiklik olmazsa kendi isteğiyle ekibe veda edecek.
Diğer ayrılıkların ise final haftası ya da sonrasında belli olacağı konuşuyor.
Alper Çankaya'nın ayrılık kararı sosyal medyada konuşuluyor. Seyirci sevilen oyuncunun ayrılık haberine üzüldü.
